Nog meer regen in overstroomde gebieden in Wales en Engeland

De inwoners op de grens van Wales en Engeland hebben nauwelijks de schade opgemeten van stormen Ciara en Dennis en er trekken al nieuwe regenbuien over. De voorbije uren en ook in de loop van de dag nog, is een zware regenzone over het westen van Groot-Brittannië aan het trekken. De weerdiensten waarschuwen dat er even veel regen kan vallen als op een maand tijd. De overheid heeft meer dan 100 overstromingswaarschuwingen uitgevaardigd. Zes daarvan waarschuwen voor levensgevaar. Vooral in dorpen en steden aan de rivieren Wye en Severn is het gevaarlijk, omdat er dijken kunnen doorbreken, waarschuwt het Britse Milieuagentschap, dat de toestand in de gaten houdt.