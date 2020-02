Klachten over sluikstorten in vuilnisbakken van buurtbewoners Kessel

"We krijgen inderdaad soms klachten van mensen die op de rekening merken dat het gewicht van hun vuilnisbak ongebruikelijk hoog is. Je kan dat best aan ons melden. We komen dan ter plaatse om de chip uit te lezen. We sluiten technische fouten uit en controleren of alles klopt", vertelt Kathleen Mertens van de afvalintercommunale IOK. "Als er een technisch probleem is, hebben we bewijs en wordt dat rechtgezet. Bij een vermoeden van sluikstort is dat moeilijker, omdat niemand exact weet hoeveel hij buitenzet."