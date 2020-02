Portugal wordt vierde EU-land waar euthanasie wettelijk kan, parlement stemt voor

Het is opmerkelijk dat het katholieke Portugal instemt met medisch geassisteerde euthanasie. In Europa is wettelijk geregelde euthanasie namelijk nog een grote uitzondering. Het kan in de Benelux en in Zwitserland. Ook in Spanje, het ook al katholieke buurland van Portugal, wordt overigens werk gemaakt van een euthanasiewet. Buiten Europa bestaat zulke wet alleen in Canada, Colombia en sommige Amerikaanse staten.