Oprichter Stichting Karel Van Noppen: "Karels missie blijft actueel"

"Ik heb Karel leren kennen toen we samen in de gemeenteraad van Lille zaten", vertelt Wim Peeters in de regionale middaguitzending van Radio 2 Antwerpen. "We waren de jonge leeuwen en luisterden niet altijd even goed", lacht hij.

Toen Wim op 20 februari 1995 na een avondvergadering thuiskwam en in het late journaal hoorde dat er een veearts vermoord was in Wechelderzande wist hij meteen dat het over Karel ging. "Hij had me een tijdje ervoor nog gezegd dat hij wat minder contact met me ging hebben omdat hij naar eigen zeggen met gevaarlijke dingen bezig was. Hij zei me dat hij "ze" zou pakken. Want als het nu niet lukte, zou het nooit lukken. Hij hééft ze gepakt, maar ze hebben hém vooral ook gepakt, he..."