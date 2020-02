PLAN B aflevering #20: "Terug naar af!" 

We zijn "terug naar af" in de hele regeringssaga. Dat zegt Ivan De Vadder (VRT) , nadat de koning Sabine Laruelle (MR) en Patrick Dewael (Open VLD) aangesteld heeft om de formatie op het juiste spoor te krijgen. "Dit is een afkoelingsperiode. Er is kwaad bloed tussen de verschillende partijen. Dat moet kalmeren en dat doe je door deze klassieke opstelling naar voren te schuiven." Want de oproep van PS-voorzitter Paul Magnette heeft niet echt geholpen om de gemoederen te bedaren bij de CD&V. En bij de Open Vld heerst er een strijd om het voorzitterschap. Allemaal elementen die ervoor kunnen zorgen dat er niet meteen een nieuwe regering in de steigers staat. Dat vertelt Ivan De Vadder (in het Frans) aan Alain Gerlache (RTBF).