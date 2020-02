Politie onderzoekt verhaal van twee mogelijke kinderlokkers met zwarte bestelwagen in Huldenberg

De politie bevestigt dat er een proces-verbaal is opgemaakt. Het verhaal verspreidt zich momenteel razendsnel via sociale media. Twee in het zwart geklede mannen in een zwarte bestelwagen zouden een kind hebben aangesproken en snoep hebben aangeboden in Sint-Agatha-Rode, bij Huldenberg. De politie onderzoekt nu wat er aan de hand is en of het verhaal klopt.