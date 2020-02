Raf uit Maaseik ruimt mee de ravage op in Australië: "Ik verzamel eucalyptustakken voor de uitgehongerde dieren"

Peeters is al een lange tijd heel begaan met het land. Zelf woont hij in Californië, in de VS, maar hij heeft veel vrienden in Australië. Daarom zamelde hij geld in voor twee dierenopvangcentra. Die krijgen nu van hem maar liefst elk 10.000 dollar. Zijn actie loopt nog steeds, dus er zal zelfs nog meer geld in het laatje komen. “In Maaseik staan nog een heleboel inzamelbussen die we nog moeten leegmaken.”