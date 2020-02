Royals op zondag: Kate Middleton over "angstaanjagende" wandeling aan ziekenhuis na bevalling prins George

Kate beviel in 2013 van prins George, zusje prinses Charlotte volgde in 2015 en prins Louis sloot (voorlopig?) het rijtje af in 2018. De kinderen werden geboren in de Lindo Wing van het Saint Mary's Hospital in Londen. Kort na de bevalling van elk kind gingen Kate en William huiswaarts met hun baby. Voor ze hun auto instapten, lieten ze hun zoon of dochter zien aan de massaal aanwezige pers op de stoep van het ziekenhuis.



Kate herinnert zich nog hoe ze de eerste keer met George de zogenoemde Lindo Wing-wandeling maakte. Kate en William wilden dat ook per se doen. "We waren ontzettend dankbaar voor de publieke steun en we wilden onze vreugde en appreciatie delen." Toch waren er tegenstrijdige emoties. "Het was gekoppeld aan een pasgeboren baby, onervaren ouders en onzekerheid. Ik ga niet liegen: het was enigszins angstaanjagend", aldus Kate.



Bekijk hier hoe drie generaties Britse royals bevielen, van paleis tot ziekenhuis (de Queen, prinses Diana en Kate Middleton):