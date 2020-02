Rush op vastgoed eind vorig jaar is meevaller voor begroting Vlaamse regering

Minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) spreekt liever niet over een begrotingsoverschot, maar ziet vooral een evenwicht. "Wat we nu doen is de vergelijking maken tussen de afrekening van 2019, tegenover de begroting die we opgesteld hadden. De afrekening is wat we effectief hebben binnengekregen en uitgegeven. De begroting is een voorspelling. Die twee moeten zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. Dan heb je een goed beleid gevoerd", zei hij in "De ochtend" op Radio 1.