Sandra Kim treedt samen met andere oud-winnaars op tijdens finale van het Songfestival

En dat zijn niet de enige oud-winnaars die in de show te zien zullen zijn. Tijdens de halve finales en de finale zullen er nog enkele songfestivalbekendheden rondgereden worden in een taxi doorheen Rotterdam. Het gaat om de Ruslana ("Wild dances", 2004, Oekraïne), Anne-Marie David ("Tu te reconnaîtras", 1973, Luxemburg), Izhar Cohen van The Alphabeta ("A-ba-ni-bi", 1978, Israël) en Niamh Kavanagh ("In your eyes", 1993, Ierland).

De halve finales van het Eurovisiesongfestival vinden plaats op 12 en 14 mei. De finale is op 16 mei. De Belgische inzending dit jaar is "Release me" van Hooverphonic. De groep treedt aan in de eerste halve finale.