Slimme snelwegverlichting waarschuwt voor spookrijders

In Vlaanderen is dat technisch gezien ook mogelijk, zegt Veva Daniëls van Wegen en Verkeer: "Wij werken al met dynamische snelwegverlichting. Aan op- en afritten of op gevaarlijke punten brandt de verlichting 's nachts sowieso. Maar we kunnen ook dynamisch sturen: bij ongevallen bijvoorbeeld kan de politie ons vragen om de verlichting extra te laten branden." Maar waarschuwen voor spookrijders zit er voorlopig niet in: "Onze snelwegen zijn al goed verlicht omdat we heel veel op- en afritten hebben. Je rijdt dus nooit door een lang donker stuk. Daarom zien we de meerwaarde niet van het waarschuwen voor spookrijders. Maar we volgen de tests in Wallonië natuurlijk met heel veel interesse, en als de resultaten daar heel positief blijken, zullen we bekijken of we het ook in Vlaanderen gaan doen."