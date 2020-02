UGent: Meerdere moedertalen hebben? Dat kan!

“In tegenstelling tot wat het woord laat uitschijnen, is je moedertaal niet noodzakelijk de taal van je moeder,” zegt Woumans. “De taal die je bij je geboorte hebt aangeleerd, is eigenlijk je "eerste taal". De taal die je het best beheerst, dat noemen we je "dominante taal". Dat is de taal waarin je denkt en waarin je je het liefst uitdrukt. Ook die eerste taal of dominante taal is niet noodzakelijk de taal van je moeder.”