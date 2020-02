TECHville in Genk wil jaarlijks 3.000 jongeren laten proeven van technologie

TECHville is een gezamelijk initiatief van de stad Genk, VDAB en SYNTRA Limburg. Ze willen jongeren warm maken voor techniek en technologie want nog te weinig jongeren kiezen voor een technische opleiding. Jaarlijks kunnen 3.000 jongeren uit de Limburgse scholen hier een leerrijke dag beleven. Fien Wouters is een van de weinige meisjes die vanmorgen TECHville mocht uitproberen. Fien volgt een STEM-richting aan het Sint-jozefinstituut in Bokrijk en droomt er van later ingenieur te worden. Zij vindt het vooral spijtig dat zo weinig meisjes voor technische richtingen kiezen. "Het is een hele fijne richting", zegt ze "en meisjes kunnen dat perfect aan".