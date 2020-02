Open VLD-jongerenvoorzitter over formatie: "Waar zijn politici mee bezig? Besef dat het om onze toekomst gaat"

Op die tweet kreeg ze geen reactie vanuit haar partij, ook niet van voorzitter Gwendolyn Rutten, zo vertelt ze in "Vandaag" op Eén. "Ik denk dat ze waardeert wat ik doe, maar ik betwijfel of er voldoende besef is dat de geloofwaardigheid bij de oudere generatie politici weg is en dat het belangrijk is om in te zetten op mensen zoals wij. Bovendien: wanneer iemand een gewaagde uitspraak durft te doen, wil plots niemand daarmee iets te maken hebben. Dat heb ik al vaker gemerkt."