Twee jaar na zijn pensioen wordt Eric uit Merelbeke opnieuw tramchauffeur in Gent: "Het voelt als thuiskomen”

Vorige zomer kreeg Eric van De Lijn per brief de vraag of hij opnieuw aan het werk wilde, maar dan wel in een flexi-job: een paar dagen per week werken op de lijnen waar het nodig is, zonder belastingen te moeten betalen op het loon. Na wat bedenktijd heeft Eric “ja” geantwoord. Van zijn gepensioneerde collega’s kregen er nog 19 anderen dezelfde vraag. Enkelen van hen hebben geweigerd, en sommigen vroegen Eric om raad.