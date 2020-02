Twee passagiers die op Japans cruiseschip besmet raakten met coronavirus zijn overleden

Intussen is ook de eerste patiënt met het coronavirus overleden in Zuid-Korea. In dat land zijn nu al zeker 104 mensen besmet met het virus en dat is na China en Japan het land met de meeste besmettingen. In Daegu, de vierde stad van het land, wordt de inwoners gevraagd om voorlopig binnen te blijven. In Daegu wonen 2,5 miljoen mensen. De meeste besmettingen in Zuid-Korea doen zich voor in en rond Daegu en vooral binnen een christelijke gemeenschap.

In Iran zijn er vandaag ook zeker drie gevallen van besmetting gemeld. Gisteren raakte bekend dat in Iran twee bejaarde mensen zijn overleden aan de ziekte. Het is niet duidelijk hoe die mensen besmet zijn geraakt.