Twee Turkse soldaten gesneuveld in Syrië: Ankara "neemt wraak op het leger van Assad"

Anderzijds wil Rusland ook de recent verbeterde relaties met Erdogan niet opgeven om via Turkije een barst in het NAVO-bondgenootschap te veroorzaken. Mocht Turkije uit de NAVO stappen, zou dat een aanzienlijke verzwakking van de westerse alliantie betekenen.

De Russische bemiddeling schiet echter niet op. Moskou verwijt nu -samen met Assad- dat Turkse artillerie een tegenaanval van de Syrische rebellen nabij de stad Nayrab ondersteund zou hebben. Daarop zouden vliegtuigen de Turken onder vuur genomen hebben, maar het is niet duidelijk of dat Russische of Syrische vliegtuigen waren.

Turkije steunt een aantal Syrische rebellengroepen en zet die soms ook in tegen Syrisch-Koerdische milities. Tegelijk vreest Turkije ook voor een nieuwe grote vluchtelingenstroom mocht Assad Idlib heroveren. Die provincie in het noordwesten is het laatste grote bolwerk van de rebellen in Syrië.