Ulu of Unabii? Publiek mag naam bonobobaby in Planckendael kiezen

De dieren die in 2019 in Planckendael geboren werden, krijgen sowieso een naam die met een "U" begint. De verzorgers kozen twee namen in het Lingala, de voertaal in de streek waar bonobo's in het wild leven. Ulu betekent "tweede dochter" en Unabii "de voorspelling". Tijdens de krokusvakantie kan je op de Facebookpagina van Planckendael laten weten welke naam je het mooist vindt.

Er zijn nu in totaal 14 bonobo's in Planckendael: 8 vrouwtjes en 6 mannetjes. Bij bonobo's zijn de vrouwen de baas en blijven de zonen hun hele leven bij hun moeder wonen. Daarom verhuizen dierentuinen de dochters naar een andere dierentuin wanneer ze ongeveer acht jaar oud zijn. De nieuwe baby zal dus niet haar hele leven in Planckendael blijven.