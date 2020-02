UHasselt gaat invloed van klimaatverandering op graan onderzoeken

Gerst is een interessante graansoort om te onderzoeken want gerst groeit ook op arme grond. En Europa wil, met het oog op de verdere klimaatopwarming, onderzoeken hoe armere gronden, waarop nu geen landbouw mogelijk of erg moeilijk is, toch benut kunnen worden. "We moeten deze armere gronden bruikbaar kunnen maken", zegt projectleider François Rineau. "Want in Europa gaan we ook die gronden nodig hebben, voor onze voedselvoorziening en voor biomassa. Dat maakt dit onderzoek ook maatschappelijk heel relevant."