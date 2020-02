Storm Dennis blaast valentijnscadeau van Oudenaards restaurant tot in Wit-Rusland 

"Er stond nogal veel wind toen we de ballonnen begin deze week loslieten. We zagen er geen graten in. Een paar dagen later kregen we al een bericht uit Wit-Rusland, via Facebook. Iemand schreef er dat hij de ballonnen én bonnen gevonden had", vertelt Van Zele. Eerst dacht de zaakvoerster dat het om een flauwe grap ging. "Toen we het beter onderzochten bleek het echt te kloppen", zegt ze lachend.