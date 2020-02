Verbazend veel Limburgse koppels trouwen op symbolische datum 20/02/20

Pelt spant vandaag de kroon met de meeste huwelijken. Burgemeester Frank Smeets: “In onze gemeente trouwen er vandaag vijf koppels, en we vieren een gouden bruiloft. Natuurlijk zijn wij onlangs een fusiegemeente geworden, dus het aantal huwelijken per jaar is verdubbeld.”

Mike en Frederik zijn twee van de vele geliefden die per se vandaag willen trouwen. “Het was mijn idee”, vertelt Mike. “Ik ben heel slecht in data onthouden. Het heeft meer dan een jaar geduurd voordat ik de verjaardag van Frederik kon onthouden. Als je dan je huwelijksverjaardag vergeet… Daar scoor je ook geen pluspunten mee”, lacht Mike. Dus dan hebben we voor een gemakkelijke datum gekozen.”

