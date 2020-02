Veronique uit Aalst wil meer vrouwelijke prinsen carnaval: “Wij moeten niet onderdoen voor een man”

De spilfiguur van Aalst Carnaval is natuurlijk prins carnaval. De prins staat tijdens de driedaagse, en in de weken voor en na carnaval, in het middelpunt van de belangstelling. Er is wel 1 probleem volgens enkelingen: de prins is bijna altijd een man. En dat terwijl er ook vrouwen mogen meedoen. In alle jaren van de prinsenverkiezingen is er nog maar 1 keer een vrouw verkozen. In 2012. “Maar ze was de enige kandidaat”, klinkt het bij carnavaliste Veronique Dierick. “Hoewel ze erg goed was, weet ik niet of ze gewonnen was als er nog twee mannelijke kandidaten mee hadden gedaan.”