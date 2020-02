Roger Stone, voormalig adviseur van president Trump, krijgt 40 maanden gevangenisstraf

Stone loog onder ede tegen het Amerikaanse Congres over zijn contact met de site WikiLeaks tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Die site had gelekte e-mails van Hillary Clinton in handen. De aantijgingen kwamen voort uit het Mueller-onderzoek, dat onderzocht of Rusland zich gemoeid had in de verkiezingen. Stone was op dat moment één van de adviseurs van Trump.