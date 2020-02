Viseren inbrekers Sint-Pieters-Leeuw en Beersel? "Al 60-tal inbraken en meer dan 20 pogingen"

Het is een vast gegeven dat inbrekers toeslaan tijdens de donkere wintermaanden. Maar in de politiezone Zennevallei zijn dieven dit jaar wel heel actief. "We merken een significante stijging van het aantal woninginbraken", zegt Wannes Monteyne. "Vooral de regio Beersel en Sint-Pieters-Leeuw worden getroffen. Zo is er in Beersel al 30 keer ingebroken en tellen we 13 pogingen. In Sint-Pieters-Leeuw zien we een gelijkaardig aantal feiten en dit op slechts twee maanden tijd."