Volvo Trucks Gent drijft productie op en zoekt 200 interim-krachten: "De wereldwijde vraag is plots gestegen" 

Het nieuws dat Volvo Trucks nu extra mensen zoekt is opvallend want een jaar geleden liet het bedrijf nog 250 tijdelijke krachten gaan. "Jarenlang ging het eigenlijk heel erg goed in onze sector. Vorig jaar was er plots een terugval en hebben we onze productie daar ook aan aangepast. Maar de markt verandert bijna elke dag en daarom zoeken we nu dus opnieuw extra mensen", legt Bostijn uit. Volvo Trucks Gent is de grootste vestiging van het bedrijf ter wereld. Elk jaar rollen er bijna 40.000 vrachtwagens van de band.