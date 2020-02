Wordt het een jongen of een meisje? Dat "zit niet in de familie", maar is puur toeval

"De kans dat je een jongen krijgt is 51 tegenover 49 (er is met andere woorden een zeer miniem "voordeel" voor jongens, red), maar de genen van de vader of de moeder spelen daarin geen rol", zegt hoofdonderzoeker Brendan Zietsch. "Mensen hebben geen aangeboren neiging om kinderen van het ene of het andere geslacht te hebben. Het is in essentie willekeurig. Of je nu veel jongens of meisjes in je familie hebt, dat is gewoon toeval."