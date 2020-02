Wij, ondernemers, willen géén nieuwe verkiezingen

En waar blijven de vrouwen trouwens in de huidige onderhandelingen? Met de aanstelling van Sabine Laruelle als een van de nieuwe ‘rustbrengers’, is er alvast een eerste stap(je) gezet. Want na 270 dagen was er dringend nood aan meer diversiteit rond de tafel. Het is niet toevallig in de Scandinavische landen waar vrouwen meer betrokken worden in de politiek, dat verbondenheid, duurzaamheid en vertrouwen de economie ten goede komen. Studies van McKinsey Global Institute en Credit Suisse Research bewezen bovendien dat bedrijven met meer vrouwen in hoge functies beter presteren.