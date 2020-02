Woonzorgcentrum Overijse laat bewust kamers leeg staan door personeelstekort: "Alleen zo kunnen we kwalitatieve zorg garanderen"

In totaal blijven er voorlopig dus acht bedden leeg in het woonzorgcentrum. "Acht bedden minder betekent dus ook minder inkomsten die binnen komen. Voor die acht bedden samen verliezen we zo'n 1.000 euro per dag. Maar het is een bewuste keuze van het gemeentebestuur. We willen in staat blijven om alle bewoners kwaliteitsvol te verzorgen," aldus Vanderlinden.