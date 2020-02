Schorsing woonzorgcentrum Prinsenhof in Koersel opgeheven: make-over van gebouw en nieuw oproepsysteem

Al in 2017 waren er meldingen van problemen in het woonzorgcentrum Prinsenhof in Koersel, in Beringen. Er was onder meer een tekort aan personeel. In juni vorig jaar belandde het woonzorgcentrum op een zwarte lijst en werd het geschorst.

Het Prinsenhof kreeg een half jaar de tijd om naar oplossingen te zoeken. In die periode mochten er geen nieuwe bewoners opgenomen worden. Eind vorig jaar werd de schorsing nog eens verlengd. Maar intussen is het rusthuis overgenomen. Er is ook hard gewerkt om de pijnpunten aan te pakken. Zo wordt het oudere gedeelte van het woonzorgcentrum helemaal vernieuwd en komt er ook een nieuw oproepsysteem voor de bewoners. De schorsing is intussen opgeheven.