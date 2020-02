10 jaar na "Starstruck": hoe verging het meisjesidool Sterling Knight?

Maar de erg vroege carrière-boost moest bevestigd worden en dat betekende vooral hard werken. "Knight legde sinds hij in 2010 tot vedette gebombardeerd werd een al even onopvallend als vlekkeloos parcours af, hard werkend aan een carrière zonder daarbij aan de verlokkingen waarmee jonge acteurs vaak te maken krijgen, ten prooi te vallen. Hij pakt zijn job serieus aan, en die aanpak, hoe onopvallend die ook moge wezen, is zeker niet slecht", aldus entertainmentwebsite TV Overmind eind 2018.

Na "Starstruck" was Knight te zien in een spin-off van "Sonny with a chance", maar "So random!" werd al na 1 seizoen stopgezet. In 2013 kreeg hij een vaste rol in de vooral in de VS populaire sitcom "Melissa & Joey". Daar leerde hij actrice Alya Kell kennen, met wie hij een relatie begon. Kell had ook gastrollen in onder meer "Weeds" en "CSI: Miami".