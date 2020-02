100 dagen in Ieper verloopt rustiger dan vorig jaar

Het einde van hun middelbare schooltijd komt in zicht en dus hielden de zesdejaars in Ieper hun jaarlijke karrentocht, een traditie op de 100-dagenviering. Alles verliep rustig, maar de aanloop tijdens de nacht voordien was iets woeliger.

Alles bij elkaar zijn vannacht 30 GAS-boetes uitgeschreven voor overlast, bijvoorbeeld voor het gooien van bommetjes. Dat is minder dan vorig jaar, want toen werden 56 GAS-boetes uitgedeeld. De politie trad dit jaar wel een stuk strenger op en zette ze de voorbije dagen ook extra patrouilles in.