77-jarige Brit geeft dief geen kans: "Wel jammer dat ik het radionieuws gemist heb!"

Weston op BBC News: “Nadat ik de 20 pond die ik afgehaald had in mijn portefeuille gestoken had, kwam er iets, die vent dus, op mij af. Ik had hem alvast niet zien aankomen. Hij probeerde me vast te pakken en snauwde me toe: "Geef me je geld of ik steek je neer.” Maar ik antwoordde met: "Wablieft? Wil je misschien iets van deze vuisten?" En ik zette me klaar om hem te slaan.”

"Ik ben blij dat er geen geluid te horen is op die video, want dat zou nogal een donderpreek opleveren. Al die dingen die ik gezegd heb. Bovendien kon ik maar met één arm slaan, omdat ik aan de andere arm nog de gevolgen van een gebroken schouder draag. Nadat ik hem in het gezicht geraakt had, begon hij rond me te draaien en me zo uit te dagen."