Aalst Carnaval zegt tegen de Joodse gemeenschap: "Jullie horen erbij, bij ons feest van karikaturen"

Dat laatste zou compleet indruisen tegen het DNA van carnaval, dat precies relativeert om "inclusie" mogelijk te maken, wars van elke totalitaire discriminatie. Carnaval is niet het feest dat wordt opgelegd door een dictatuur. Het durft zichzelf wel degelijk in vraag te stellen. Carnaval is géén bloedernstige zaak.

Op een paradoxale manier zegt de Aalsterse carnavalist tegen de Joodse gemeenschap: "Jullie horen erbij, bij ons feest van karikaturen, ook van de karikaturen die we over onszelf maken als Aalstenaars. Wat ons betreft, zullen die karikaturen over jullie nooit meer kunnen worden gebruikt om jullie te discrimineren."

Het is niet omdat die karikaturen bekend staan als uitingen van antisemitisme dat ze dat voor eens en altijd moeten blijven. Het is niet omdat er in de rest van de wereld plaatsen zijn waar Joden worden uitgesloten of onderdrukt, dat Aalst één van die plekken is.

Carnaval relativeert elke identiteit, iedereen is er gelijk voor de wet van het buiten de lijntjes kleuren. Dat was bij de nazi's bijvoorbeeld niet zo. In hun stoeten werden ongelijkheden gecreëerd.

