Aalsterse carnavalisten begrijpen oproep burgemeester om "niet te kwetsen om te kwetsen"

"Ik denk wel dat we - gezien de tijdsgeest - goed moeten nadenken over hoe we daarmee moeten omgaan, zonder dat we ons DNA, onze eigenheid, tradities en waarden moeten weggooien. Mogen we lachen met Joden? Tuurlijk, net zoals we lachen met iedereen én met onszelf. Maar we moeten dat doen op een fijne manier, met fijne humor, op onze gekende manier."



De carnavalisten zijn niet haatdragend, zegt De Smet. "Toch worden we bekeken alsof we een derde wereldoorlog willen ontketenen en racisten zijn. Carnaval is het uitvergroten en omkeren van de realiteit, en dat zal altijd zo blijven. Daar zal niemand iets aan kunnen veranderen. Maar we begrijpen natuurlijk de oproep van de burgemeester. We moeten bekijken hoe we in de toekomst kunnen voorkomen dat onze stad verder verketterd wordt. We moeten ons daartegen wapenen. We moeten nadenken hoe we daarmee moeten omgaan, maar zonder onze eigenheid te verliezen en DNA. Dat vindt een Aalstenaar superbelangrijk.”