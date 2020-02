Alweer sabbatjaar voor het muziekfestival Groezrock

Groezrock is de traditionele opener van het festivalseizoen tijdens het eerste weekend van mei. Het bestaat al sinds 1992 en groeide van een lokaal evenement uit tot een tweedaagse publiekstrekker voor punk- en hardcorefans uit heel Europa. Op zijn hoogtepunt lokte het meer dan 30.000 bezoekers, dankzij grote namen uit beide genres zoals The Offspring, NOFX, Sum 41, Refused, Rancid en Parkway Drive.

Het festival werd op die manier echter steeds zwaarder om dragen voor de nog steeds vooral op vrijwilligers draaiende organisatie. In 2018 was er daarom al een sabbatjaar en werd besloten om voortaan weer iets kleinschaliger te worden.

De editie van 2019 werd er een met weliswaar nog enkele kleppers zoals Dropkick Murphys en Millencolin, maar voorts vooral de focus op relatief onontgonnen talent. Er kwamen 13.000 mensen opdagen, wat minder was dan verhoopt. Dat zou ook een financiële tegenslag zijn geweest. De voorbije maanden gonsde het al van de geruchten over de editie 2020, waarvoor tot op heden nog geen namen waren bekendgemaakt.

Of dit het definitieve einde is voor Groezrock, is nog niet duidelijk. "We zijn achter de schermen alle opties aan het bekijken over hoe en wat in de toekomst", zegt programmator Hans Maes. "Dat vergt echter tijd."