Amnesty International: "Julian Assange mag niet worden vervolgd"

Julian Assange leefde al ondergedoken bij vrienden en op luchthavens sinds hij in 2010 in het vizier kwam van de Amerikaanse overheid. Het Pentagon wilde Assange spreken over het lekken en publiceren van een video met de naam Collatoral Murder, waarin te zien is dat een Amerikaanse gevechtshelikopter in 2007 in Irak 12 Iraakse burgers en enkele journalisten van het Britse persbureau Reuters om het leven bracht.

In 2010 werd Assange ook door de Zweedse justitie vervolgd, wegens een verkrachtingsaanklacht. Assange sprak van een politieke lastercampagne en vreesde voor uitlevering aan de VS. De aanklacht werd in 2017 ingetrokken. Assange dook ook tussen 2012 onder in de ambassade van Ecuador in Londen en vroeg er politiek asiel. Dat asielrecht werd in april vorig jaar ingetrokken. Assange zit nu in de Britse gevangenis van Wandsworth in afwachting van de beslissing over zijn mogelijke uitlevering aan de Verenigde Staten. Die beslissing valt op 24 februari.