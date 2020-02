Baasje uit Houthulst vindt zijn hond na 8 jaar terug: "Hij herkent mij niet meer, ik heb gehuild als een kind"

Jachthond Hector, een Springer Spaniël, verdween 8 jaar geleden van op de hoeve van Johan in Zarren. Het dier was toen twee jaar oud. "Op een ochtend was hij weg", vertelt het baasje. "Ik startte een zoektocht in de streek, deelde flyers uit en ging kijken in de grachten hier in de buurt, omdat hij misschien aangereden was. Maar we zagen hem nooit terug."

Tot nu. Dierenasiel Poezewoef kreeg via de brandweer een hondje binnen dat was weggelopen. Toen de chip werd gecontroleerd, bleek het gemeld te zijn als "gestolen". Het asiel contacteerde Johan, maar niet veel later meldde zich een tweede eigenaar: een gezin dat al 8 jaar voor het hondje zorgt nadat ze het hadden gevonden langs straat. Het gezin wil liever niet reageren omdat het zich schuldig voelt. Toen Hector gevonden is, waren chips nog niet zo ingeburgerd als nu en niemand heeft er aan gedacht ernaar te zoeken.