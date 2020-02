Belgische ambassadeur in Saudi-Arabië: "We moeten de clichés die we over dit land hebben, overstijgen"

België zit op de voorzittersstoel van de VN-Veiligheidsraad. Welke rol speelt de Belgische diplomatie tijdens dat voorzitterschap? En hoe dun en delicaat is de diplomatieke lijn in landen waar mensenrechten geschonden worden, zoals in Saudi-Arabië? "Terzake" kijkt mee achter de schermen in Riyadh in Saudi-Arabië, in het spoor van ambassadeur Dominique Mineur. Bekijk hierboven de reportage.