Bonnenjaagster: "Ik ben verslaafd, maar toch blij met de maatregel van Colruyt"

Sophia Vercammen is een couponner, een bonnetjesjager. In de gemeenschap van couponners is ze bekend als Couponing Soof. Ze leidt een Facebookpagina met dezelfde naam. Aan duizenden bonnenverzamelaars geeft ze tips voor een zuiniger leven. Het verzamelen van bonnen is al jaren een rage in Vlaanderen, waar voorlopig geen einde aan lijkt te komen.

“Ik ben een beetje verslaafd, ja”, geeft Sophia Vercammen in “De wereld vandaag” op Radio 1 toe. “Het is moeilijk er mee te stoppen. Als ik naar de winkel ga en ik heb een bepaalde kortingsbon niet, dan baal ik. Ik besteed ontzettend veel werk aan couponning. Rome was ook niet gebouwd in één dag. Een goede bonnenmap verzamel je niet zomaar. Je moet heel goed plannen.”