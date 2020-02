Brouwerij van Alken verspilt veel minder water door nieuwe flessenvuller: "7 zwembaden minder per week"

"We gaan van 45.000 flesjes per uur naar 63.000 flesjes", vertelt Sebastiaan De Meester van brouwerij Alken-Maes. "Daarnaast gaan we dankzij deze nieuwe installatie 12 keer minder water gebruiken. Het verbruik daalt van 6 kubieke meter naar 0,5 kubieke meter. In een week tijd zijn dat zo'n 7 zwembaden."

Voor een liter bier heeft de brouwerij zo'n 3,8 liter water nodig. In de toekomst wil de brouwerij het nog beter doen. "Ons objectief is om in 2030 één liter bier met 3,2 liter water te gaan brouwen. Dat lijkt misschien niet zo'n grote inspanning, maar dat is zoals bij topsport: alles wat na de komma volgt qua tijden is zeer moeilijk."

De brouwerij heeft 4 miljoen euro geïnvesteerd in de nieuwe installatie.