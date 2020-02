Colruyt maakt komaf met "extreme couponing": maar 5 dezelfde kortingsbonnen meer per klant

Concreet zullen klanten in de winkels van de Colruyt-groep vanaf 2 maart slechts 5 dezelfde kortingsbonnen per kassaticket meer kunnen gebruiken. “Op die manier zijn er in al onze winkels altijd genoeg producten voor iedereen op voorraad en kunnen al onze klanten genieten van de kortingen”, zegt Elen.

“Het is belangrijk dat we bij Colruyt natuurlijk geen klanten gaan weigeren”, voegt Elen eraan toe. “Iedereen is nog altijd welkom. Maar we hopen wel met deze maatregel dat het duidelijk is voor iedereen: zowel voor de klanten als onze medewerkers.”