Iraniërs naar de stembus voor parlementsverkiezingen: belangrijke test voor het regime

Meer dan 7.000 kandidaten zijn er om de 290 parlementszetels in te vullen. Het parlement, of de Majlis, heeft maar een gedeeltelijke bevoegdheid in het Iraanse bestuur, dat een mix is van democratie en religieus - lees sjiitisch - bestuur. Uiteindelijk is het laatste woord altijd aan de hoogste geestelijke leider, ayatollah Ali Khamenei. Die heeft over belangrijke beslissingen in wezen meer macht dan het parlement en dan de gematigde president Rouhani.

Bovendien heeft de zogenoemde Raad van Hoeders, die trouw is aan Khamenei, aan de vooravond van de verkiezingen meer dan 16.000 kandidaten onder wie de 90 gematigde parlementsleden gediskwalificeerd. Meestal gaat het om gematigde kandidaten. De opties voor hervormingsgezinde kiezers in Iran zijn op die manier erg pover.