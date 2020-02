Is schepen Marc Boogers (Groen) "de grootste klootzak van Turnhout"?

Wie er achter de opmerkelijke "klootzak"-affiches zit is voorlopig onbekend. "We gaan niet actief op zoek naar de verspreiders. Ik heb de affiches ook niet laten verwijderen", zegt Boogers op Radio 2 Antwerpen. Volgens Gazet Van Antwerpen zagen buurtbewoners een oudere man met een zwarte baseballpet die druk in de weer was met de affiches. "Ik betreur uiteraard wat hier gebeurt. Ze spelen op de man en niet op de bal. Laat ons het over inhoud hebben en durf in eigen naam te spreken", zegt Boogers.