De vijf boeken die het leven van presentatrice An Lemmens hebben veranderd

"En dan komen die laatste drie pagina's. Ik heb écht geweend, dat einde kwam heel hard binnen", vertelt Lemmens. "In het leven van Stoner gebeurt niets noemenswaardigs, in tegenstelling tot het leven van Anne Frank of Dolores in "Walvismuziek". Net dat is het pijnlijke van het boek: Stoner sterft, en dat is het. Tja, wat betekent je leven eigenlijk? Wat is er écht belangrijk?"