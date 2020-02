DNA-analyse bevestigt: zesde wolf gespot in Wallonië

Een eerste analyse van het GeCoLab-labo van de Luikse universiteit had al aangetoond dat een wolf het schaap aangevallen had. Het ging om een wolf van de Italiaans-Alpijnse lijn, waardoor het niet ging om wolf Akela, een dier van de Duits-Poolse lijn met territorium in de regio.

De tweede analyse geeft nu aan dat het om een nieuw dier gaat. Het gaat om een mannetjeswolf en het betreft niet de mannetjeswolf van Ebly, een andere wolf van de Italiaans-Alpijnse lijn die in in mei vorig jaar gespot werd in Ebly, een dorp nabij Neufchâteau (provincie Luxemburg).

De wolf is de zesde tot nu toe gespot in het zuiden van land. Maar slechts twee van dieren zijn hier ook gevestigd. Wolf Akela vertoeft sinds juni 2018 in de Hoge Venen en sinds mei 2019 is er ook de wolf van Ebly.