Els is net als haar vermoedelijke voorvader Jan van Eyck een kunstenares: “Maar misschien is dat toeval”

De meeste mensen linken Jan van Eyck aan de stad Maaseik in Limburg. Maar in Arendonk gaat een heel ander verhaal de ronde. “Jan van Eyck heet volgens de volksverhalen Jan Van der Moelen”, legt Lenaerts uit. “Hij komt van een grote molenaarsfamilie uit Arendonk. Onze stad is heel fier op de schilder en doet er alles aan om zijn afkomst te bewijzen. Ze verzwijgen hier zelfs zijn broer Hubert omdat die nergens te vinden is in doopregisters”, lacht ze.