Waterbeheerder voert strijd tegen de knijt op aan Schelde: "Planten, extra geulen en sluis moeten vervelende mug terugdringen" 

Volgende week graaft de Vlaamse Waterweg ook nog extra geulen in de Scheldebedding om de stroming te verhogen. Daardoor spoelen de eitjes weg. Vorig jaar deed de waterbeheerder dat ook al, er komen nu dus nog geulen bij.

Op lange termijn moet de stroming opgedreven worden door een nieuwe sluis of stuw in Destelbergen. "Wat het precies wordt en wanneer het er komt, is nog niet duidelijk. De bouw van de constructie kadert in de Sigmawerken in de Scheldemeander Gent-Wetteren. De plannen daar zijn nog niet helemaal rond", legt Verhaegen nog uit.