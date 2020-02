Felix Bergers: "Het Limburgse dialect sterft langzaam uit." Daarom geven we het aandacht tijdens "Dag van de Moedertaal"

"Het Limburgs is een bedreigde taal", zegt Felix Bergers. Hij is voorzitter van "Veldeke Bels(j)", een koepelvereniging die zich inzet voor het behoud van de Limburgse dialecten. "Nu staat het Limburgs nog in de Unesco-taalatlas als een minder bedreigde taal, maar dat is vooral door de populariteit van het Limburgs in Nederland."