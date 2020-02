Inzamelactie voor borstbeeld Rik Coppens bij Beerschot

"We hadden enorm veel ontzag voor die man. We noemden hem dan ook "meneer Coppens", want dat was hij. Hij leerde ons ook om respect te hebben", zegt Rylant. "Dat heb ik in mijn verdere leven altijd hoog in het vaandel gedragen. Ik moest geen seconde twijfelen toen ze me vroegen om peter te zijn van de actie. Rik Coppens was een stuk erfgoed van Beerschot. Dat verdient een plaats aan het stadion."