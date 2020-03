Jan Van Eyck uit Berchem: “Als ze aan mij vragen of ik familie ben van de kunstschilder dan zeg ik altijd: Ja”

Als Jan Van Eyck uit Berchem werkelijk familie blijkt te zijn van de schilder, zou dat in ieder geval veel verklaren. Zijn broer is kunstenaar, hijzelf is zonet een opleiding gestart en zijn moeder was ook te vinden in het schildercircuit. “Mijn moeder heeft een opleiding schilderkunst gevolgd in Aalst”, vertelt Jan Van Eyck. “Toen ze een man leerde kennen met de achternaam “Van Eyck” heeft ze niet lang getwijfeld om haar oudste zoon Jan te noemen. Ik ben wel trots op mijn naam. Het is toch anders dan iemand die Jan Janssens of Marc Peeters heet.”